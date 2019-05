Ohne große Mühe haben die Landesliga-Handballerinnen des TB Burgsteinfurt ihr letztes Saisonspiel bei Sparta Münster mit einem Sieg über die Bühne bringen können. Die Mannschaft von Trainer Ansgar Cordes gewann mit 23:16 (15:6) bei Sparta Münster, womit die Gastgeberinnen Tabellenletzte bleiben und in die Bezirksliga absteigen. Burgsteinfurt hat sein Punktekonto fast ausgeglichen und schließt die Spielzeit mit 21:23 Zählern ab.

„Ganz zu Anfang war die Partie ein bisschen knapp, aber Mitte der ersten Halbzeit hatten wir den Gegner im Griff. Sparta hat recht hart gespielt und viele Zeitstrafen bekommen, deutlich mehr als wir“, brachte Cordes das Verhältnis von 6:1 auf den Punkt. Über 10:4 (21.) und 18:8 nach dem Seitenwechsel (36.) erspielten sich die Burgsteinfurterinnen ein fettes Polster und hatten die Punkte so gut wie in der Tasche. „Ich habe dann viel gewechselt, damit alle ihre Spielanteile bekommen“, schlug sich Cordes‘ Maßnahme auch in der Torschützenliste nieder. Eng wurde es nicht mehr, sieben Treffer lagen die TB-Damen immer mindestens in Führung.

Tore: Peters (5/3), P. Cordes (4), Spielmann (3), Thien (3), Fischer (2), J. Cordes (2), Runge, Niehues, Kolthoff, Stender (je 1).