„Das war die beste erste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben“, freute sich Wilmsberg Co-Trainer Marius Wies über die Leistung der Grün-Weißen beim 5:2 (3:0) gegen den VfL Wolbeck. Doch die Freude trübte sich nach der Pause, als die Gäste per Doppelschlag in der 53. und 56. Minute zum Anschlusstreffer kamen.

„In Durchgang eins hat alles gepasst. Wolbeck war sehr unsortiert, und wir waren ständig am Drücker“, beschrieb Wies die Partie, in der Alex Wehrmann nach einer Flanke von Jan Kroening die frühe Führung markierte (5.). Damit nicht genug erhöhte Jan Markfort per Kopf nach einer Flanke von Wehrmann bereits drei Minuten später auf 2:0. Cedric Eisfeldt stand nach einem Schuss von Diogo Maia Rego als Abstauber goldrichtig und traf in der 25. Minute zum 3:0.

Doch nach der Pause kam nach den Toren von Nico Rehberg (53., 25m in den Winkel) und Jonas Bodin (56.) Hektik auf. Lange währte die nicht, denn Nils Schemann verpasste Wolbeck das 4:2 per Abstauber, und Alex Hesener erzielte, nachdem es in der 70. Minute noch Gelb-Rot für Wolbeck gegeben hatte, das 5:2 nach einer Hereingabe von Alexander Wehrmann.

SVW: Teupen - Schemann, Markfort, Dobbe, Wehrmann - Ochse (73. Groll), N. Thoms - Kroening (68. Colalongo), Eisfeldt, Maia Rego (46. Bredeck) - Hesener.

Tore: 1:0 A. Wehrmann (5.), 2:0 Markfort (8.), 3:0 Eisfeldt (25.), 3:1 Rehberg (53.), 3:2 Bodin (56.), 4:2 Schemann (64.), 5:2 Hesener (90+4).

Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Wolbecker Spieler (70.).