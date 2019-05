Der SC Preußen Borghorst hatte bislang in der Kreisliga A eine hervorragende Rückrunde gespielt. Bei der 0:3 (0:2)-Niederlage gegen die „Zweite“ vom SuS Neuenkirchen stieß der heimische Vertreter gestern jedoch an seine Grenzen, wie auch Trainer Florian Gerke fair anerkannte: „Die Neuenkirchener waren einfach besser und haben deshalb verdientermaßen begonnen.“

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Neuenkirchener wesentlich präsenter als die Borghorster, die meistens nur der Musik hinterherliefen. So auch in der 31. Minute, als Sebastian Lünnemann die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. „Gegen Ende der ersten Halbzeit hatten wir uns gefangen und kamen besser in Spiel“, konstatierte Gerke. Sven Berghaus hatte eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, doch ein Neuenkirchener kratzte den Ball gerade noch von der Linie. Das 0:2 kurz vor dem Seitenwechsel war Gift für den Angriffselan des SC Preußen. Dennis Brake hatte die Kugel in einer verunglückten Abwehraktion in die eigenen Maschen gelenkt.

Als Felix Wiggers in der 50. Minute dann auf 3:0 erhöhte, war die Partie praktisch entschieden. Pech hatte Brake, als er mit einem Kopfball an SuS-Keeper Jan Fiedler scheiterte. Später bugsierte er das von der Torstange abprallende Leder volley knapp über das Tor. So blieb es am Ende beim 0:3. „Die Niederlage war okay. Aber im nächsten Spiel wollen wir Hauenhorst zumindest ein wenig ärgern“, blickte Gerke bereits dem Vergleich mit dem souveränen Spitzenreiter am kommenden Wochenende entgegen. – Preußen Borghorst: Pichutzki – Berning (Reiß), Schulze Brock, Wierling (57. Menke), Brake – Krumme, Mader – Eilers (45. Rausch), Berghaus, Theune – Mallaamine. – Tore: 0:1 Lünnemann (31.), 0:1 Brake (ET/45+1), 0:3 Wiggers (50.).