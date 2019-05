Auftrag erledigt – mehr aber nicht

Pflichtaufgabe erledigt – mehr aber auch nicht. Dank eines 3:0 (1:0)-Sieges beim bereits als Absteiger feststehenden SV Teuto Riesenbeck bleibt der SV Burgsteinfurt im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg weiter im Rennen. Eine fußballerische Vergnügungsreise war die Tour ans „Nasse Dreieck“ allerdings nicht, denn gegen sperrige und körperlich robust agierende Riesenbecker tat sich der heimische Fußball-Bezirksligist schwer, seinen Aktionen eine Struktur zu verleihen.

„In der ersten Halbzeit war unser Spiel zwingender, in der zweiten waren wir hinten zu sorglos und bettelten förmlich um ein Gegentor“, merkte SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink an. Das Wichtigste war am Ende das Ergebnis, denn das 3:0 belässt den Stemmertern in den verbleibenden zwei Saisonspielen alle Chancen, den punktgleichen, aber um fünf Tore besser gestellten Spitzenreiter SC Altenrheine auf der Zielgeraden noch abzufangen.

Den besseren Start erwischte der SVB. In der 13. Minute hatte Lars Kormann den Ball von der linken Außenbahn präzise in den Strafraum geflankt, sodass Lucas Bahlmann zur Stelle war und zum 1:0 einköpfte. Bahlmann, dessen Einsatz zuvor auf der Kippe stand, hatte den Part des derzeit verletzten etatmäßigen Mannschaftskapitäns Thomas Artmann im offensiven Mittelfeld übernommen.

Der frühe Führungstreffer sollte den Burgsteinfurtern eigentlich in die Karten spielen. Fortan besaßen die Stemmerter auch ein deutliches optisches Übergewicht. Doch zu zwingenden Torchancen kamen sie nicht. Teuto Riesenbeck hatte vor seinem Kasten ein engmaschiges Abwehrbollwerk aufgebaut. Darin verfing sich der SVB ein ums andere Mal. Zudem ließen viele Fouls und Fehlpässe keinen Spielfluss aufkommen, sodass es mit der – aufgrund größerer Spielanteile – dennoch verdienten 1:0-Führung in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel hätte Kormann in der 47. Minute den Vorsprung ausbauen können, als er glänzend freigespielt wurde, er den Ball jedoch aus spitzem Winkel über den Kasten drosch.

So entwickelte sich in zunehmendem Maße eine Zitterpartie, weil die Burgsteinfurter Gefahr liefen, gegen jetzt forscher auftretende Riesenbecker den Ausgleich zu kassieren. Da die Gastgeber jetzt auch viele Zweikämpfe gewannen, ergaben sich ihnen einige gute Möglichkeiten durch Benedikt Helmig (52.) und später durch Niklas Plake, der den Ball am leeren SVB-Tor vorbeischoss. Marcel Brameier rückte nun öfters in den Blickpunkt, doch der SVB-Keeper rettete seiner Mannschaft mit einigen Paraden den knappen Vorsprung.

Für Erleichterung sorgte erst Alexander Hollermann, als er in der 73. Minute einen berechtigten Strafstoß zum 2:0 versenkt hatte, nachdem zuvor Kormann von Teutos Keeper Andreas Huil gefoult worden war. Hollermann stellte in der 82. Minute mit einem platzierten Flachschuss aus 18 Metern auch den 3:0-Endstand her.

Wenige Augenblicke vor Spielende kochten die Gemüter hoch, als der Riesenbecker Helmig – offensichtlich mit einem Ellenbogencheck – Ricardo da Silva niedergestreckt hatte. Der Schiedsrichter, der die Szene nicht genau gesehen hatte, wie er hinterher einräumte, beließ es mit einer Gelben Karte für den Verursacher. „Ich befürchte, dass Ricardos Nasenbein gebrochen ist“, lautete Klein-Reesinks finstere Prognose nach dem Schlusspfiff.

SV Burgsteinfurt: Brameier – Bode (58. Moor), Hauptmeier, Brüggemeyer, Schmerling – Anyanwu, Feldhues – Kormann, Bahlmann (77. Mersch), da Silva – Hollermann. – Tore: 1:0 Bahlmann (13.), 2:0 Hollermann (73./Foulelfmeter), 3:0 Hollermann (82.).