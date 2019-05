So richtig freuen konnten sich Handballerinnen des TV Borghorst über den seit dem 12. April feststehenden Kreismeistertitel und den Aufstieg in der Bezirksliga nicht. Denn im letzten Saisonspiel setzte es am Sonntagabend die vierte Niederlage. Gegen SV Borussia Darup verlor die Mannschaft des Trainergespanns Markus Hüwe und Thomas Hüsers nach schwacher Vorstellung in der Buchenberghalle mit 21:24.

Nach den ersten 30 Spielminuten führten die TVB-Frauen noch mit 10:9. „Das heutige Ergebnis trübt eigentlich die gesamte gute Saison der Mannschaft. Wir haben 21 Bombenspiele abgeliefert. Diese Niederlage war von den vier die verdienteste. Es fehlte die nötige Körperspannung und der Wille, noch einmal alles zu geben“, stellten Markus Hüwe und Thomas Hüsers nüchtern fest.

In der ersten Halbzeit hatte der frischgebackene Meister eigentlich alles weitestgehend im Griff. Zeitweise führten die TVB-Frauen mit drei Toren (25., 9:6). Doch nach dem Seitenwechsel bauten die Borghorsterinnen immer mehr ab. Hinten unterbrachen sie den Spielfluss von Borussia Darup nur halbherzig, und im Angriff produzierten serienweise Fehlpässe und warfen die Gästekeeperin warm. Als die Daruperinnen das 22:17 erzielten (52.), war der Auswärtssieg so gut wie sicher. Auch eine offene Manndeckung brachte nicht den erhofften Erfolg. Sie verkürzten zwar den Rückstand, aber um die Partie noch zu drehen, verblieb zu wenig Zeit. „Wir haben den Gegner im Laufe der zweiten Halbzeit stark gemacht. Darup hat das gut gemacht und ist der verdiente Sieger“, betonte Hüwe/Hüsers, die in der kommenden Saison als Trainerduo weiter machen.

Darups Trainer Ralf Langener freute sich diebisch über den Coup: „Wir wollten das beste Vereinsergebnis, nämlich Vierter zu werden, erreichen und das haben wir heute geschafft.“

TVB-Tore : Uhlig (5/1), Büscher (4), Hüsers (3/1), Gatterdam und Mühlenbeck (je 2), Beckmann, Dahlhoff, Kreft, Lanvers und Schulz (je 1).