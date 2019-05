Bereits seit fünf Wochen stehen die Handballer des TV Borghorst als Bezirksligaaufsteiger und Kreismeister fest. Seit Samstagabend steht auch fest, dass der TVB die Saison ungeschlagen bleibt und nur einen Minuspunkt vorweist. Das letzte Spiel gegen Vizemeister SC Hörstel gewann die Truppe von Trainer Jörg Kriens mit 33:27 (19:15).

In der gut gefüllten Buchenberghalle sahen die Zuschauer ein munteres Spielchen. Jörg Kriens ließ jeden Spieler im Kader seine Spielanteile. Sogar die 17 Jahre alte Nachwuchshoffnung Noel Kratz durfte zeigen, was er drauf hat und warf auch ein Tor. Der TVB lag fast während der gesamten Partie in Führung. Nur einmal konnte Hörstel zum 9:9 (16. ) ausgleichen. Zur Pause hieß es 19:15 für den Aufsteiger.

Anfangs der zweiten Halbzeit ließ es Borghorst etwas ruhiger angehen. Der Vizemeister verkürzte den Rückstand (37., 20:22) und sah plötzlich die Chance, dem TV Borghorst die erste Saisonniederlage zuzufügen.

Doch der Bezirksligaaufsteiger zog das Tempo wieder an, legte einen Zwischenspurt ein und führte nach einer Viertelstunde wieder mit 28:20.

Obwohl es eigentlich um nichts mehr ging, waren einige Spieler doch ziemlich heiß. Sowohl ein Akteur der Gäste als auch der lange Simon Terkuhlen vom TV Borghorst holten sich noch in den Schlussminuten wegen groben Foulspiels die Rote Karte ab. Beide Vergehen waren mehr als unnötig. Letztendlich gewann der TVB auch in der Höhe verdient mit 33:27 gegen den Tabellenzweiten.

„Mein Ziel war heute, jedem Spieler genug Einsatzzeit zu geben und mich für die tolle Saison zu bedanken“, sagte TVB-Trainer Jörg Kriens. Hörstels Coach Heinz-Peter Schippers gab zu, dass er noch ein paar Spieler für die anstehende Relegation schonte: „Trotzdem haben wir ganz gut gespielt, vorne nur zu viel verworfen.“

TVB-Tore: Topp (8/1), Rathmann (7), Wenner (4), Frie, Hummels und Kleine-Berkenbusch (je 3), Linnenbaum (2/2), Bordewick, Gevers und Kratz (je ).