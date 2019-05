Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende für die Reiter des ZRFV Laer. Allen voran waren die Damen des Vereins im Dressursattel kaum zu toppen.

Clara Möllers und ihr Routinier Rubinio waren beim Turnier in Meppen im Dressurviereck am Start. Nach einer starken Runde in der M-Dressur auf Zwei-Sterne-Niveau durften sich die beiden über Rang zwei freuen. Aber nicht nur das. In der ersten S-Dressur in dieser Saison trumpften die zwei noch einmal richtig auf. Über 68 Prozent standen nach ihrem Ritt zu Buche und das bedeutete Rang sechs und die erste S-Platzierung überhaupt in einem starken Starterfeld.

Ebenfalls über ihre erste Platzierung, diesmal in der Klasse L, konnte sich Marina Thüning freuen. In Werl wurde sie mit Fine Tessa Vierte in einer Dressurreiterprüfung.

Einen Sieg zu feiern gab es für Lena Gerdener. Nach zwei grünen Schleifen in einer Zwei-Sterne-A-Dressur sowie einer Dressurreiter A, hieß es Rang eins in einer A-Dressur* mit Levandowski, alles in Billerbeck-Beerlage.

Aber auch die Springreiter des RV Laer sammelten fleißig Schleifen. In Münster-Angelmodde wurde Alexander Gerdener mit Hey Coco, nur knapp geschlagen Zweiter in einem M-Springen mit zwei Sternen. Jan Berning landete, ebenfalls in Angelmodde, mit Grandessa, allerdings in einem S-Springen mit Stechen, auf den fünften Platz. Pascal Maas, seit Januar neu für den RV Laer unterwegs, wurde auf der Beerlage Sechster in einem Zwei-Phasen-A-Springen auf Zwei-Sterne-Niveau. Sebastian Gerdener platzierte sich an gleicher Stelle mit Pagena auf Rang acht in einem Zwei-Sterne-A-Springen.