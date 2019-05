Anfänger und Profis am Start

Mit 40 Teilnehmern in drei Disziplinen stellte der TuS Altenberge mit seiner Laufabteilung in Emsdetten eine große Gruppe Laufsportler. Ein Großteil davon hat erst vor einer Woche den Laufanfängerkurses beendet. 28 Sportler gingen über 5000 Meter an den Start. Drei Mal war der TuS beim Halbmarathon vertreten. Die Zehn-km-Distanz nahmen neun Altenberger unter ihre Füße. Zudem ist dieser Lauf gleichzeitig der Start zur Laufserie Nord-Münsterland (ein Zusammenschluss von acht „Zehnern“ im Kreis Steinfurt).

Und die Bilanz kann sich mit gleich mehreren Altersklassenplätze sehen lassen: Drei Mal Altersklassensieger (Beate Herrmann, Erkan Varavir, Anita Grabowski), sieben Mal Altersklassenzweiter (Petra Gehltomholt, Barbara Laubrock, Esther Winking, Klaus von Treuenfeld, Eva Baran, Anke Hamann, Ulla Lütke-Brinkhaus) und zwei Mal Dritter (Annette Lenzen, Kerstin Fiedler).

Hier die Zeiten und Platzierungen im einzelnen:

Halbmarathon: Beate Herrmann, W55, 1:43:02 std.; Rainer Wenning-Kühne, 7. M45, 1:48:40; Helmut Pferdehirt, 7. M65, 2:17:07;

10 000 Meter: Karsten Schult, 6. M45, 42:25 min.; Mathias Katzer, 10. M45, 43:14; Petra Gehltomholt, 2. W50, 47:34; Christof Gehltomholt, 18. M50, 48:52; Barbara Laubrock, 2. W60, 48:55; Annette Lenzen, 3. W50, 50:48; Esther Winking, 2. W45, 50:58; Christina Volbert, 9. W35, 1:00:24; Klaus von Treuenfeld, 2. M70, 1:02:39;

5000 Meter: Erkan Varavir, Erster M50, 22:56 min.; Ernst Sybon, Sechster M45, 23:14; Jörg Budzinski, Fünfter M50, 25:57; Willi Schöpker, Fünfter M55, 27:24; Eva Baran, Zweite W40, 27:27; Andreas Hesener, 6. M55, 27:46; Anke Haman, 2. W55, 28:54; Johannes Hölker, 9. M55, 30:23; Anna Lea Klose, 4. U14, 30:36; Joachim Post, 10. M55, 31:01; Kerstin Fiedler, 3. W30, 32:21; Jonas Conrads, 9. M35, 33:17; Anita Grabowski, 1. W70, 33:16; Carina Conrads, 12. W35, 33:20; Tanja Rickermann, 15. W 40, 33:28; Gerrit Schulz, 8. M 30, 33:34; Manfred Spanel, 8. M60, 34:23; Angelika Wiedau-Gottwald, 4. W55, 34:27; Ulla Lütke-Brinkhaus, 2. W60, 34:32; Kirsty Lüttecke-Schulz, 18. W40, 36:08; Margit Kerkhoff, 16. W45, 36:08; Katja Werrbach, 10. W50, 36:07; Petra Kolibius, 5. W55, 36:24; Markus Kötters, 21. M45, 36:40; Sandra Westermann, 20. W40, 37:09; Martina Ohle, 17. W45, 37:09; Bettina Heinze, 11. W50, 37:43 und Jana Harbich, 16. W35, 37:46 Minuten.