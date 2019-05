Der Schach-Klub Ochtrup hat es geschafft. Das Team um Mannschaftsführer Thomas Holtmannspötter wurde Meister der Bezirksoberliga und spielt in der kommenden Saison wieder in der Verbandsklasse Münsterland.

In der letzten Runde gegen die Sportfreunde Stadtlohn benötigten die Töpferstädter noch einen Punkt zum Aufstieg. Da jedoch die Stadtlohner massive Aufstellungsprobleme hatten und keine Mannschaft stellen konnten, gingen beide Mannschaftspunkte kampflos an den SKO.

Lediglich zwei Punkte gaben die Ochtruper im Laufe der Saison ab, wobei sich besonders Daniel Moor in den Vordergrund spielte und mit 8,5 Punkten aus neun Partien der Topscorer für Ochtrup war.

Auch Dr. Helmut Jacob zeigte sich in guter Verfassung und erspielte am Spitzenbrett 7,5/9 für das Team. Beide führen damit die Topscorerliste der gesamten Liga an.

Die zweite Mannschaft der Ochtruper konnte ebenfalls einen kampflosen Erfolg in der Bezirksklasse verbuchen. Hier trat der SVB Reken nicht an die Bretter. Das Team belegt nunmehr den sechsten Tabellenplatz bei noch einer ausstehenden Begegnung gegen den SV Heiden.