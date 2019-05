So etwas hat es vermutlich noch nicht gegeben, dass eine Mannschaft mit nur neun Punkten aus 26 Meisterschaftsspielen den Klassenerhalt in der Bezirksliga schafft. Den Handballern des TB Burgsteinfurt ist das – fast schon skurril anmutende – Kunststück mit dem 30:27-Heimsieg gegen Eintracht Hiltrup am Samstag gelungen. Aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber der Ibbenbürener SpVg, die in Lengerich verlor, bleibt der TB auch in der kommenden Saison Bezirksligist.

Der Stimmung in der Halle war zu entnehmen, wie überrascht selbst die TB-Handballer von dieser kaum zu glaubenden Entwicklung waren. Jubel nach dem Sieg gegen Hiltrup war allein deshalb nicht angebracht, weil unmittelbar nach Spielschluss die Abstiegsfrage noch nicht geklärt war. Zwar stand schon fest, dass der BSV Roxel mit der 26:28-Niederlage bei Arminia Ochtrup das Schneckenrennen am Tabellenende als erster Absteiger verloren hatte.

Da das Spiel der ISV in Lengerich jedoch eine Stunde später angepfiffen worden war, verfolgten die TBler über den Live-Ticker eines Online-Portals in der Willi-Halle, welchen Verlauf das Spiel in Lengerich nimmt. Vier Minuten vor Schluss musste der TB zittern, weil die ISV beim Stand von 19:22 auf Tuchfühlung war. Doch nachdem die Gastgeber in der Schlussphase auf 25:19 davongezogen waren, stand fest, dass Ibbenbüren das Spiel verloren hatte und somit zweiter Absteiger war, während der TB Burgsteinfurt den Klassenerhalt geschafft hatte.

Erleichterung machte sich im Burgsteinfurter Lager breit. Weil alle wohl wussten, dass der Saisonverlauf mit nur vier Siegen, einem Unentschieden und satten 21 Niederlagen keinen Anlass zu überschwänglichen Jubelarien gab.

Die spannende Frage, auf die es nun Antworten zu liefern gilt, lautet, wie sich der TB in der kommenden Saison unter seinem neuen Trainer Jochen Gauls aufstellen wird. Denn eines dürfte klar sein: Noch solch eine quälend lange, meistens frustrierende Saison sollte allen erspart bleiben.