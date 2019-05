Mit dem Teekottenlauf in Emsdetten begann die aus insgesamt acht Läufen bestehende, in diesem Jahr erstmalig ausgetragene, Laufserie Nord-Münsterland. Die Läufer aus Nordwalde traten sowohl auf der Fünf-, der Zehn- und der Halbmarathonstrecke an.

Sechs Nordwalder begaben sich mit Rund 340 weiteren Startern an die Startlinie des „Zehners“. Kira Diepenbrock kam in 50:42 Minuten ins Ziel und landete auf Platz sechs (W 30). Eddi Diepenbrock, der vor zwei Wochen noch den Marathon in Hamburg gelaufen war, erreichte nach 45:58 Minuten als 95. im Gesamtfeld das Ziel. Josef Grond bestätigte ein weiteres Mal seine aktuelle Topform. Er erlief sich in 43:56 Minuten den 64. Gesamtplatz und sicherte sich den Sieg in der Altersklasse M 65, in welcher er nun den Titel Kreismeister trägt. Nur zwei Sekunden hinter Grond erreichte Christoph Beenen in 43:58 als 69. das Ziel. Jens Gängler und Frank Ratert liefen die Strecke gemeinsam in 58:29 Minuten.

Torsten Feldmann (1:47:25 std.), Claudia Gängler (1:58:22) und Daniela Ratert (1:58:23) meisterten den Halbmarathon mit guten Ergebnissen. Über 5000 Meter erlief Sascha Radisic in 22:49 min. den 53. Platz der insgesamt 390 Starter.