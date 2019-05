Der SC Steinfurt konnte gegen die Zweite des SC Münster beruhigt aufspielen. Er hatte den Klassenerhalt bereits geschafft und auch mit den Aufstiegskämpfen nichts mehr zu tun. Münster II hätte mit einem Sieg gegen Steinfurt noch einen Aufstiegsplatz belegen können.

Die Steinfurter mussten krankheitsbedingt mit zwei Ersatzspielern antreten, Münster II kam ebenfalls nicht in Bestbesetzung. So konnte Marcus Arning (Brett 3) die Steinfurter bereits nach zweieinhalb Stunden in Führung bringen. Carolin Schmitz (Brett 8) musste sich gegen ihren wesentliche stärkeren Gegner geschlagen geben. Joachim Schulz (Brett 5) gewann zeitgleich.

Somit führten die Steinfurter wieder. Michael Raus (Brett 7) gab seine Partie auf, nachdem sein Gegner zwei Bauern mehr hatte und er keinen Gewinnweg mehr sah. Theo Rieke (Brett 2) spielte zeitgleich Remis. Somit stand es 2,5:2.5.

Julia Freitag (Brett 1) brachte die Steinfurter wieder in Führung. Nach vier Stunden Spielzeit gab ihr Gegner nach einer spannenden und umkämpften Partie auf. Rainer Janning (Brett 4) bot seinem Gegner in einer ausgeglichenen Partie Remis an, welches dieser annahm. Somit war das Mannschaftsremis bereits gesichert.

Evgeniy Just (Brett 6) hatte schon früh einen Bauern mehr, musste aber noch einige Zeit kämpfen, um schließlich noch ein Remis zu erspielen. Dies reichte den Steinfurtern aber zum verdienten Sieg (4,5:3,5).

Steinfurt beendet die Saison durch diesen Sieg auf Platz sechs und hat noch zwei Mannschaften überholt. Mit der Leistung kann man durchaus zufrieden sein. Die Saison fing mit zwei Siegen sehr gut an. Danach folgten fünf Niederlagen. Erst zum Schluss konnten die Steinfurter noch zwei Mal punkten.