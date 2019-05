Bei den Bezirksmeisterschaften der Bogensportler in Bocholt traten drei Jannings aus Neuenkirchen, die für den TB Burgsteinfurt starten, gemeinsam an. Joachim Janning in der Masterklasse der olympischen Recurvebögen schoss, bei nur fünf Grad frierend, mit den ersten sechs Wertungspfeilen lediglich 38 von 60 möglichen Ringen. Aufgewärmt folgten fünf sehr gute Passen mit jeweils 51 und mehr Ringen auf die 60-Meter-Entfernung. Am Ende des ersten Durchgangs kam er auf 300 Ringe.

Sein Bruder Michael startete deutlich besser und schoss konstant auf hohem Niveau. Nach den sechs Passen vor der Pause hatte er ebenfalls 300 Ringe und belegte aufgrund einer Zehn weniger Platz drei hinter seinem Bruder. In Führung lag zu diesem Zeitpunkt Jörg Robert aus Reken mit drei Ringen mehr. Die anderen 19 Starter in dieser Klasse waren schon deutlich distanziert.

Im zweiten Abschnitt schoben sich die Brüder allmählich an dem Rekener vorbei, und es ging zwischen den Jannings weiter hin und her. Erst in der vorletzten Passe wurde der Abstand mit vier Ringen minimal größer. Während Joachim nochmals eine solide 50 gelang, unterlief Michael Janning ein „M“, also ein Schuss an der Zielscheibe vorbei, und auch die anderen fünf Pfeile waren nicht optimal. Durch die 38 kam er zum Schluss auf insgesamt 583 Ringe und fiel auf den trotzdem erfreulichen Bronzerang zurück. Joachim verteidigte seinen Bezirksmeistertitel mit 599 Ringen vor Jörg Robert mit 591.

Leandra Janning startete in der Klasse der 13- und 14-jährigen Schülerinnen A (40-Meter-Distanz) nervös, konnte sich aber fangen, und mit 288 Ringen hatte sie am Ende ihren zweitbesten Durchgang erreicht (Platz zwei). Nach der Pause zeigte Leandra eine weitere ansprechende Leistung mit 283 Ringen, während die anderen fünf Teilnehmerinnen zurückfielen. So gewann sie Gold, mit neun Ringen Vorsprung auf Nele Luczynski aus Schapdetten und 24 auf Patricia Ostendorf aus Stadtlohn.

Alle drei Jannings haben sich damit für die Landesmeisterschaft in Bochum (Schüler) bzw. Dortmund-Barop (Erwachsene) qualifiziert, an der Michael jedoch aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen kann.