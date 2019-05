An diesem Wochenende richtete die Badmintonabteilung des SC Nordwalde wieder ein Ranglistenturnier für den Badmintonlandesverband aus. Waren es in den vergangenen Jahren immer reine Einzelturniere, so ist es am Samstag und am Sonntag das zweite Verbandsdoppel- und Mixed-Ranglistenturnier U 17/19. Diese Turnierebene, die zweithöchste in NRW, verspricht schon einiges an Qualität, und dem Zuschauer wird an beiden Tagen hochklassiges Badminton geboten.

Am Samstag um 14 Uhr beginnen die Wettkämpfe mit dem gemischten Doppel, Ende gegen 18 Uhr; am Sonntagmorgen folgen die Damen- und Herrendoppel, Beginn ist hier um 9 Uhr. An beiden Tagen steht allen Beteiligten und den Zuschauern eine gut sortierte Cafeteria zur Verfügung.

Gemeldet zu diesem Event haben hochkarätige Spieler aus Mülheim, Lüdinghausen, Münster und Gelsenkirchen, Mitglieder des aktuellen Deutschen-Mannschaftsvizemeister.

Natürlich sind auch Nordwalder Spieler mit von der Partie. Am Samstag und Sonntag stehen sowohl im gemischten Doppel als auch am Sonntag in den Doppelbegegnungen Nordwalder auf dem Spielplan. Angesichts der starken Konkurrenz wird es mit einem Platz auf dem Treppchen sehr schwer, aber vielleicht geht vor eigenem Publikum et-was mehr. Beim ersten gleichnamigen Turnier im Januar konnte sich Victoria Südbeck mit ihrer Partnerin Iliana Mertzou auf den zweiten Platz spielen, am Wochenende wird es bestimmt nicht einfacher. Alle Badmintonfreunde und Interessenten sind eingeladen, am Wochenende in der Wichernhalle in Nordwalde sich die jungen Sportler und die Faszination Badminton, das federleichte Spiel, anzuschauen. Eintritt ist frei.