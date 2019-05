Noch ist keine Entscheidung gefallen, noch liegen beide Optionen auf dem Tisch. Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison hat sich der TuS Germania Horstmar, am Sonntag zu Gast beim Tabellenneunten Emsdetten 05, noch zu keiner Entscheidung durchringen können. Bleiben oder freiwilliger Rückzug in die Kreisliga?

„Wir hatten in dieser Woche ein Vorgespräch mit der Mannschaft und haben das Für und Wider besprochen. Anfang nächster Woche soll die Entscheidung fallen“, sagt Matthias Wernsmann, der Abteilungsleiter Fußball beim TuS. Auf Nachfrage beim Kapitän der Mannschaft, Torsten Höing, hinsichtlich einer Tendenz der Spieler erwiderte dieser: „Ich bin in diesen Prozess wenig involviert, da ich in der nächsten Saison ebenfalls kürzertreten werde. Daher bin ich bei der Entscheidungsfindung nicht dabei.“ Höing will sich beruflich weiterbilden und im September am Marathon in Münster teilnehmen.

In sportlicher Hinsicht will der TuS Germania die Saison auf jeden mit dem Klassenerhalt abschließen. Daher will Trainer André Rodine aus Emsdetten „was mitnehmen. Wir dürfen uns nicht auf andere verlassen, sondern müssen es aus eigener Kraft schaffen“, sagt der Coach, der personell auf Steffen Exner und Dominik Kortehaneberg zurückgreifen kann. Dafür fallen eventuell Kevin Behn und Alex Berkenbrock aus. Hans Dimitri Inenguini ebenfalls, da er nach Kamerun gereist ist.

Das Hinspiel gegen die Nullfünfer hat Horstmar mit 3:2 gewonnen. „Nicht nur das, es waren die letzten drei Spiele, sogar im Pokal“, rechnet Rodine fest mit einem Punkt.