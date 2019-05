Germania Horstmar hat trotz einer 0:4 (0:2)-Niederlage bei Emsdetten 05 den Klassenerhalt sportlich geschafft. Ob die Mannschaft, die zum Ende der Saison acht Stammspieler (insgesamt zehn) verlieren wird, ihr Spielrecht für die kommende Saison wahrnehmen wird, ist immer noch in der Schwebe und soll sich in dieser Woche entscheiden.

In Emsdetten zumindest kam der TuS Germania nie für einen Sieg infrage. „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Der letzte Pass kam irgendwie nie an, und als wir nach der Pause nur noch zu zehnt spielen mussten, war gar nichts mehr drin“, beklagte Trainer André Rodine die Gelb-Rote für Jan Carvalho, der sich mit dem Schiedsrichter nach seiner ersten Gelben ein Wortgefecht geliefert hatte.

David Zovko erzielte die frühe Führung per direkt verwandeltem Freistoß (11.). Fabio da Costa Pereira baute diese sechs Minuten vor der Pause nach einem langen Zuspiel in den Strafraum auf 2:0 aus. Chancen für die Gäste aus Horstmar waren nicht nur Mangelware, sie waren schlicht nicht vorhanden, so der Coach.

Auch nach dem Wechsel, als sich Horstmar zumindest vorgenommen hatte, auf den Anschlusstreffer zu drängen, spielten nur die Platzherren. Als Carvalho dann zum Duschen musste, erhöhte Zovko schnell auf 3:0 Die einzige erwähnenswerte Torchance der Horstmarer Gäste hatte Jannik Oldach; doch auch ihm blieb ein Treffer verwehrt.

Dafür machten die Nullfünfer ihr viertes Tor durch Janes Böggemann, der am Sechzehner freigespielt worden war (76.).

Horstmar: Meckelholt - Kortehaneberg, Wehrmann (53. Beckhaus), Oepping, Höing - Carvalho, Exner - Buck, Hellenkamp, D. Behn (79. Smith) - Volmer (70. Oldach).

Tore: 1:0 Zovko (11.), 2:0 da Costa Pereira (39.), 3:0 Zovko (55.), 4:0 Böggemann (76.). Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Jan Carvalho (52.).