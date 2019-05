SV Burgsteinfurts Lars Kormann kaum zu halten

Ein Blitzstart, etwas Pech, ein Gast, der sich nie aufgegeben hat, viele geraufte Haare und ein Kunstschuss zur Erlösung: So lässt sich der Auftritt des SV Burgsteinfurt gegen den SC Greven 09 in wenigen Worten zusammen fassen. Durch das 2:0 (1:0) hat der SVB seine Titelhoffnungen am Leben gehalten – lange Zeit war es sogar mehr als das.

Denn die Auswechselbank hatte auf Empfang gestellt und wusste, was im Parallelspiel in Altenrheine vonstatten ging. Der SCA lag bis eine Viertelstunde vor Schluss zurück, drehte aber noch seine Partie und bleibt weiter Spitzenreiter. „Ich habe mich davon verabschiedet zu träumen“, winkte Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink ab. Er kannte auch das Zwischenergebnis des Kontrahenten und legte nach dem Abpfiff gleich den Fokus auf das Saisonfinale in Laggenbeck.

Bis dahin darf er sich an einer guten Mannschaftsleistung erfreuen, aus der die beiden Innenverteidiger und der Linksaußen heraus stachen. Lars Kormann erlief den ersten weiten Schlag Philipp Brüggemeyers und vollendete trocken zum 1:0 (2.). Der Vorlagengeber wie sein Nebenmann Jens Hauptmeier hielten hinten den Laden zusammen. Besonders Hauptmeier rettete im zweiten Abschnitt einige Male in brenzligen Situationen. Nach einer furiosen Anfangsviertelstunde, in der immer wieder Kormann, aber auch Greven zu Torchancen kamen, verflachte die Begegnung. Zwei ganz dicke Dinger hatte der SVB-Angreifer vor der Pause noch auf dem Schlappen: Er scheiterte jedoch einmal am Pfosten (36.) und setzte dann seinen Lupfer knapp über die Querstange (42.). „Ich habe wieder einen guten Spielaufbau und gute Kombinationen gesehen, aber auch unser Manko – zu wenig Tore“, sagte Klein-Reesink.

Rasant wie zu Beginn ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. Dieses Mal war es Alexander Hollermann, der seinen Versuch ans Lattenkreuz knallte (46.). Dies wirkte wie ein Muntermacher für die Nullneuner, denn nun waren Dominic Wessels (50.) und Nicholas Kriwet (55.) an der Reihe, doch Hauptmeier rettete jeweils in höchster Not. Der Ligazweite wirkte nicht gerade souverän, denn Greven bewies Charakter und schenkte nichts ab, obwohl es für den Gast tabellarisch um nichts mehr ging. In der Schlussphase lag die Vorentscheidung in der Luft. Durch wen? Genau: Kormann. Doch es sollte nicht sein (77., 78.). Erst ein Flankenwechsel auf Ricardo da Silva samt Beinschuss und Ballablage im langen Eck brachte die Erlösung beim SVB (89.).

Hut ab vor der Grevener Einstellung, fanden die Burgsteinfurter am Rand. Die Nullneuner bewegten sich lange auf Augenhöhe, „doch letztlich ist der Sieg verdient“, kommentierte „Reese“. Ruhiger hätten er und seine Spieler es aber durchaus haben können.

SV Burgsteinfurt: Brameier – Bode, Brüggemeyer, Hauptmeier, Hintelmann (74. da Silva) – Feldhues, Schmerling (62. Greiwe) – Bahlmann, Anyanwu, Kormann (85. Mersch) – Hollermann.

Tore: 1:0 Kormann (2.), 2:0 da Silva (89.).