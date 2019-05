Der TuS Altenberge veranstaltet über die Pfingstfeiertage zum 13. Mal den Volksbank-Cup (Altenberger Jugendtage). Von Freitag (7. Juni) bis Sonntag (9. Juni) rollt auf der Sportanalage des TuS Altenberge wieder der Ball. Das Orgateam richtet Turniere in den Altersklassen „Minikicker“ (U 6/U 7) bis B-Junioren aus. Der Startschuss zu einem der größten Jugendfußballturniere in der Region fällt am Freitagnachmittag mit den Turnieren der B-Junioren und der C 2/3-Junioren.

In einigen Turnieren sind noch Startplätze zu vergeben. Infos dazu und die Möglichkeit einer Online-Anmeldung findet man auf www.v-cup.de.

In diesem Jahr erwartet das Orga-Team 100 Mannschaften in insgesamt 13 Turnieren. Neben Gastmannschaften aus der hiesigen Region werden Teams aus dem Ruhrgebiet/Rheinland und aus den Niederlanden erwartet. Viele Teams nutzen die Gelegenheit, ihren Saisonabschluss zu feiern.

Es werden sogar einige Gastmannschaften erwartet, die ihre Zelte auf der Altenberger Sportanlage aufschlagen. Der Ausrichter bietet diesen Teams zudem einen Frühstücksservice an, sodass es allen Besuchern an nichts fehlen wird.

Trotz aller sportlichen Ambitionen steht der Volksbank-Cup für Spaß und Geselligkeit. Das Turnier der Minikicker wird ohne Wertung gespielt. Die Turniere der E- und F-Jugend werden mit einem „Randschiedsrichter“ ausgetragen, der nur eingreift, wenn sich die Jungs auf dem Platz ausnahmsweise mal nicht einig sein sollten.

Bei den Turnieren der B- und C-Jugend werden Wanderpokale ausgespielt. Diese Turniere finden auf dem Großfeld statt. Alle anderen werden auf dem Kleinfeld ausgetragen. Um es den Schiedsrichtern so einfach wie möglich zu machen, gibt es bei den Kleinfeldturnieren keine Abseitsregel. Diese Besonderheit hat sich in den letzten Jahren mehr als bewährt, da die Schiedsrichter deutlich entspannter ihre Jobs angehen.