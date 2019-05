Mit einem souveränen 7:2-Erfolg kamen die Herren 60 des TC Nordwalde (Westfalenliga) vom Aufsteiger TC Brackwede zurück. Damit behaupten sie in der zweithöchsten deutschen Liga weiter den ersten Platz in ihrer Gruppe.

Wiederum war es Detti Heinze vorbehalten, den TC 21 in Führung zu bringen. Mit seinem fehlerlosen Spiel brachte er seinen Gegner beim 6:0 und 6:0 das ein oder andere Mal zur Verzweiflung. In einem teilweise ausgeglichenen Match setzte sich Norbert Markmann in wichtigen Phasen immer durch. Mit seiner mentalen Stärke ließ er am Ende seinem Gegner mit 6:2, 6:1 aber keine Chance mehr. Ulli Schulte musste in eine knappe 2:6, 6:7-Niederlage einwilligen. Auch mit zwei Satzbällen im zweiten Satz konnte er sich dabei nicht in den dann entscheidenden Match-Tiebreak retten. Wolfgang Altrogge überzeugte im ersten Satz mit 6:2. Im zweiten, auch bereits in Führung liegend, brachte er seinen Gegner durch unnötige Fehler ins Spiel. Mit 6:3 ging der Durchgang an Brackwede. Eine Schwächephase des Brackweders zu Beginn des anschließenden Match-Tiebreaks nutzte Altrogge dann zum 10:5-Erfolg. Etwas von der Rolle präsentierte sich Wilfried Bücker bei seinem 6:7, 6:2 und 4:10.

Diese Scharte wetzte jedoch Michael Wissing wieder aus und gewann mit 6:4 und 6:3. Damit hieß es 4:2 nach den Einzeln.

Die Nordwalder stellten entsprechend der Einzelaufstellung von oben nach unten auf und lagen damit goldrichtig.Zwei klare Erfolge in den ersten beiden Doppeln mit Bücker/Markmann (6:2, 6:2) und Altrogge/Heinze (6:2, 6:0) sorgten für den Sieg. Etwas schwerer taten sich Wissing/Schulte, gewannen aber mit 6:4 und 6:3.