70 Mal übers Kopfsteinpflaster

Es ist ein Hochgeschwindigkeitsrennen, bei dem es nicht darauf ankommt, wer in der letzten Runde als Erster über den Zielstrich fährt, sondern wer bei den Wertungsrunden die Nase vorne hat. Das macht den Reiz eines Kriteriums aus. Am Samstag findet zum 34. Mal in der „Guten Stube“ Burgsteinfurts, der historischen Altstadt, das Abendrennen statt.

Um 17 Uhr geht es los, dann gehen die Frauen /42 km), die weibliche U 17 (31,5 km) und die Schüler U 13 (21 km) auf die 1,05 Kilometer lange Runde. Um 18.30 Uhr folgen die Amateure, die 63 Kilometer mit zwei 90-Grad Linkskurven mit ihren Rädern bewältigen müssen. Beim Hauptrennen um 20 Uhr müssen die KT- und Elitefahrer 70 Runden absolvieren (73,5 km). Das Rennen der Frauen und Schüler wird gleichzeitig gestartet und als Endspurt durchgeführt. Die beiden Amateurrennen werden als Kriterium gefahren.

Alle zehn Runden wird eine Wertungsrunde eingestreut, bei der die Erstplatzierten absteigend fünf, vier, drei, zwei und einen Punkt ergattern können. Die letzte Runde wird doppelt gewertet, sodass man hier noch Boden gutmachen kann. Damit nicht genug, wird es zwischendurch immer wieder Prämienrunden geben, bei denen die Steinfurter Wirtschaft Bares für den Ersten und Zweiten auf den Markt wirft. Privatpersonen können sich hier natürlich auch beteiligen.

Spannung erfährt das Steinfurter Abendrennen aber nicht nur dadurch, dass ständig mit Tempo gefahren wird, sondern auch durch seinen Untergrund. „Das Kopfsteinpflaster verlangt fahrerisches Können“, meinte Lukas Liß, der im Vorjahr als Einzelfahrer Platz zwei eroberte. Kniffelig wird es zudem, wenn Regen die Strecke seifig werden lässt. Da hat schon mancher, der bei der Hälfte in Führung lag, nach einem Sturz seine Segel streichen müssen.

Die Topfahrer des Vorjahres, Max Lindenau oder Liß, werden bei der 34. Auflage nicht am Start sein. „Wir sind ja ein Unternehmen aus Hamburg, und Max liegt hier bei der Spezialized-Rennserie in Führung. Daher muss er hier fahren“, erklärt Dominik Klemme, Sportlicher Leiter des Stevens Racing Team, auf Anfrage. Er hofft, dass sein Bruder Dennis bis Samstag wieder fit sein wird, damit er gemeinsam mit Alex Hötte und Jannik Gruner in Steinfurt starten könne.

„Rund um Köln“, das am Sonntag ausgetragen wird, könnte ebenfalls ein Grund für zwiespältige Gefühle der Fahrer sein. Zwei harte Rennen an einem Wochenende – da wartet der „Prämienfahrer“ lieber mal ab, wo die Konkurrenz weniger stark ist und es mehr für die Mannschaftskasse zu holen gibt.

Auf jeden Fall wird der Holländer Jelle Wolsink, der Sieger von 2016, an der Startlinie stehen, der die Klemme-Brüder bei seinem Sieg auf die Plätze verwiesen hat. Dafür war Dennis Klemme ein Jahr später, als das Rennen wegen wolkenbruchartigen Regens abgebrochen werden musste, erfolgreich.