Die B-Jugend-Fußballer der JSG Borghorst/Wilmsberg müssen „nachsitzen“. Und das nicht, weil sie in der abgelaufenen Saison schlechte Leistungen gebracht haben. Im Gegenteil: Als Kreismeister nehmen sie demnächst an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga teil.

In ihrer Gruppe bekommt es die JSG mit den Meistern der Kreise Tecklenburg, Gütersloh und Beckum zu tun. Zum Auftakt (16. Juni, Sonntag) gibt es ein Heimspiel gegen Arminia Ibbenbüren, eine Woche später (23. Juni) genießt das Team erneut Heimrecht: Diesmal gegen die JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde. Mit der Partie beim FSC Rheda endet die Aufstiegsrunde am 30. Juni. Der Tabellenerste und -zweite steigen auf.

Den D-Junioren des SV Burgsteinfurt beschert der Spielplan der Aufstiegsrunde einen Einsatz mehr. Zum Start am 15. Juni (Samstag) werden die Stemmerter bei RW Ahlen vorstellig, am Dienstag darauf kommt Fortuna Gronau ins VR-Bank-Stadion. In Runde drei (22. Juni) reist der SVB-Nachwuchs zu Preußen Lengerich, am 25. Juni hat die Mannschaft spielfrei. Letzter Gegner ist am 29. Juni Greven 09. Auch in dieser Altersklasse buchen die beiden Besten das Ticket für die Bezirksliga.

Diese Klasse wollen die Altenberger auf keinen Fall verlassen. In der Abstiegsrelegation der Drittletzten der fünf Staffeln muss nur der Letzte in die Kreisliga. Gegner sind Westfalia Erwitte (19. Juni), Hüsten 09 (23. Juni), BW Westfalia Langen­bochum (26. Juni) und der SC Herford (30. Juni).