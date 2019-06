Nur noch wenige Tage dann geht das Burgmannstädter Schülersportfest am 8. Juni (Samstag) in die sechste Runde.

Neben den klassischen Disziplinen wie dem Sprint, Weit- und Hochsprung, Kugel, Diskus und Speer, führt der TuS Germania für die unter Acht- und Zehnjährigen wieder die Kinderleichtathletik durch.

Anders als der Name vermuten lässt, sind auch Jugendliche bis Senioren am Start. Für einige wird es einer der letzten Möglichkeiten sein, sich für Westfalen-, oder Deutsche Meisterschaften zu qualifizieren. Nachmeldungen sind am Wettkampftag möglich.

In der kommenden Woche geht es direkt weiter. Dann finden am Sonntag (16. Juni) die Kreismeisterschaften der U 12 und U 14 in Horstmar statt. Erfahrungsgemäß schenken sich die jungen Athleten nichts. Dies sind die letzten Kreismeisterschaften für Einzeldisziplinen in diesem Jahr.

Im September folgen die Mehrkampfmeisterschaften im Rheine Jahnstadion und im November die Kreismeisterschaften im Cross- und Waldlauf.