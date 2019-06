Man konnte am Telefon förmlich hören, wie Christoph Klein-Reesink das Grinsen ins Gesicht geschrieben war. Mit sichtlicher Freude in der Stimme verkündete der Trainer des SV Burgsteinfurt einen Neuzugang für die kommende Spielzeit. Jonas Grütering, ehemals Kapitän der Landesligamannschaft von Münster 08 und zuletzt auch kommissarisch Sportlicher Leiter des Vereins, schließt sich dem SV Burgsteinfurt an und soll ab August dafür sorgen, dass das Unternehmen Wiederaufstieg diesmal klappt. „Ich kannte ihn natürlich von früheren Spielen in der Landesliga. Der ist gut ausgebildet und soll bei uns auf der Sechs spielen“, will ihn Klein-Reesink aus Spielgestalter einbinden. Grütering ist 27 Jahre alt, gebürtiger Münsteraner und spielte in seiner Jugendzeit bei Schalke 04 und Borussia Dortmund. Er dürfte nicht der letzte Spieler sein, der nach dem Rückzug des SC Münster 08 aus der Landesliga einen neuen Verein suchen wird. Finanzielle Unstimmigkeiten zwischen Vorstand und erster Mannschaft hatten bei den Nullachtern zu einem Zerwürfnis geführt, woraufhin der komplette Trainer- und Betreuerstab um Chefcoach Mirsad Celebic zurückgetreten war (wir berichteten).