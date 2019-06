Die Kulisse war bemerkenswert: Mehr als 120 Zuschauer sahen am Sonntag im zweiten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga den ersten Sieg der JSG Wilmsberg/Borghorst. Mit 7:2 (4:0) fiel der gegen die JSG Wadersloh-Liesborn auch deutlich aus, sodass die Zuschauer auf ihre Kosten kamen.

Torben Schlieckmann erzielte früh die Führung (7.), die die Gäste schnell hätten ausgleichen können. Doch Janis Thoms hatte aufgepasst und kratzte die Kugel in letzter Sekunde von der Linie. Tim Peterskeit erhöhte auf 2:0 (14.), Schlieckmann war auf dem Weg zum 3:0, als er kurz vor dem Strafraum am Trikot gezogen wurde: Rot für Wadersloh, Freistoß für Borghorst, der aber nichts einbrachte. Dennoch münzte die heimische JSG ihre Überlegenheit weiter in Tore um: Janis Thoms (36.) und Peterskeit (39.) stellten den 4:0-Pausenstand her. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Borghorster klar überlegen, Thoms markierte das 5:0 mit einem Hammer aus 25 Metern. Per Handelfmeter kam Wadersloh in der 54. Minute zum 1:5, doch Schlieckmann erzielte nach einem langen Einwurf von Thoms einen weiteren Treffer, sodass es in der 69. Minute schon 6:1 stand. Louis Altena machte mit Hilfe des gegnerischen Torwarts noch das 7:1 (72.), ehe Wadersloh zu einem zweiten Treffer kam (79.).