Letzter Spieltag der Relegationsrunden: Die D-1-Fußballer des SV Burgsteinfurt müssen am Samstag bei Greven 09 antreten und haben keine Chance mehr aufzusteigen. Die A 1 des TuS Altenberge, die am Sonntag um 11 Uhr beim SC Herford spielt, kann befreit aufspielen, denn für sie steht der Klassenerhalt in der Bezirksliga bereits fest. Um alles oder nichts dreht es sich indes in der Begegnung der JSG Wilmsberg/Borghorst beim FSC Rheda (Sonntag, 11 Uhr, TSG-Kampfbahn, Reinkenweg 13).

Hier ist die Tabellensituation einigermaßen kompliziert, denn nur Rheda selbst liegt mit sechs Punkten aus zwei Siegen (3:0 gegen Wadersloh, 4:0 gegen Arminia Ibbenbüren) klar vorne. Dahinter folgen die JSG und Ibbenbüren mit jeweils drei Zählern. Wadersloh ist mit null Punkten abgeschlagen Letzter.

Gewinnen die Borghorster in Rheda und Ibbenbüren gegen Wadersloh ebenfalls, hätten alle drei Mannschaften sechs Punkte auf ihrem Konto. Dann zählt der direkte Vergleich aller drei Teams untereinander. „Das heißt, wir müssen mit mindestens 3:0 in Rheda gewinnen, um noch eine Aufstiegschance zu haben. Das wird schwer, denn Rheda ist ein sehr starker Gegner“, sagt JSG-Trainer Björn Gedenk, der sich die Partie Rheda gegen Wadersloh angeschaut hat.

Die Borghorster Mannschaft fährt allerdings nicht ohne Unterstützung ins Ostwestfälische. Zwei Busse wurden gechartert, die jeweils um 8 und um 9 Uhr vom Waldstadion aus abfahren.