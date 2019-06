Normalerweise ist bei den jüngeren Fußballern das Spielgerät der Hauptanziehungspunkt, wenn es bei einem Turnier um den ersten Platz und den größten Pokal geht. Beim Jugendturnier von Germania Horstmar, das am Samstag und Sonntag im Stadion am Borghorster Weg ausgetragen wurde, weckte ein ganz anderes Gerät – zumindest zeitweilig – größeres Interesse bei den Nachwuchskickern. „Wir haben auf einem Rasenstück nebenan einen Rasensprenger aufgestellt. Die Trainer der Minis bekamen ihre Spieler gar nicht mehr weg von dem Ding“, grinste Tobias Mensing, der Chef des Horstmarer Orga-Teams.

Das lag an der schier unerträglichen Hitze, die Mensing und seine Mannschaft im Vorfeld sogar zu der Überlegung zwangen, ob man die Veranstaltung angesichts zu erwartender Temperaturen über 30 Grad überhaupt stattfinden lassen könnte. „Aber nur kurz. Wir haben Trinkpausen eingebaut und dadurch die Spielzeit etwas verkürzt“, sagte Mensing. Zudem wurden Pavillons und Sonnenschirme aufgestellt, damit es im fast baumlosen Stadion ein wenig Schatten zu finden gab. Allerdings hatten die Horstmarer auch das Glück, dass wenigstens ein lauer Wind die Hitze ein wenig erträglicher machte.

Fußball wurde natürlich trotz der Temperaturen auch gespielt. Auf zwei bzw. vier kleinen Feldern rollte die Kugel ununterbrochen. In der Konkurrenz der E-Junioren setzte sich am Samstag der SC Reckenfeld als Sieger vor SuS Neuenkirchen durch. Bei der F-Jugend hieß der Sieger SV Burgsteinfurt, gefolgt von Fortuna Emsdetten auf Platz zwei. Bei den F-2-Junioren setzte sich Vorwärts Wettringen durch, auf Rang zwei landete die JSG Hauenhorst/St. Arnold. Die älteren Minikicker sahen den FCE Rheine als Sieger vor dem SV Wilmsberg. Bei den Kleinsten wurde ein Turnier ohne Wertung gespielt.

Am Sonntag waren die älteren Jahrgänge an der Reihe, allerdings nicht in kompletter Anzahl. „Natürlich hatten wir auch wieder die üblichen Absagen. Eine Mannschaft hat sogar erst am Samstagabend um 22 Uhr ihr Kommen storniert“, sagte Mensing.

Der Sonntag begann für die TuS-Organisatoren mit dem Turnier der D-2-Junioren. Die D3 des FCE Rheine hatte hier die besseren Beine und gewann am Ende vor der Spielgemeinschaft Amisia/Grün-Weiß Rheine.