Erstklassige Auftritte legten die Ochtruper Reiter am Wochenende beim Turnier in Rheine-Wadelheim hin. Gleich mehrere goldene Schleifen wurden an Paare aus der Töpferstadt vergeben.

Der für Gronau startende Hendrik Zurich und seine Pferde setzten ihren atemberaubenden Lauf fort. Nach den Siegen in Ochtrup und Südlohn gewann Zurich am Sonntag auch das S-Springen. Auf Diarada verwies er nach zwei fehlerfreien Runden Nicole Persson (Borken) auf Cebu und Raul Ripploh (Mesum) auf Chevalier de Blue auf die Plätze. In der ersten S-Prüfung der Reitertage am Samstagabend belegte Zurich im Sattel von Caja Rang zwei hinter Jan Wormstal (RSC Buchenhof) und Qimba Rubin.

In überragender Verfassung präsentierte sich einmal mehr Kira Wegmann. Mit Emmi Lou entschied die Amazone zwei Youngster-M*-Springen für sich, zudem siegte sie mit Scarlett O‘Hara in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Lisa Marie Schulte Mesum ging ebenfalls in Wadelheim an den Start und wurde mit Kleopatra Dritte in einem A-Stilspringen.

In Reken vertraten Maxi van der Kamp und Anne Schulze-Elfringhoff die Farben des Reit- und Fahrvereins Ochtrup. Van der Kamp belegte mit Monard Tik Tok in zwei Prüfungen auf E-Niveau die Plätze drei und vier. Schulze-Elfringhoff schloss auf Caramba eine Springprüfung der Klasse L auf dem fünften Rang ab.

Für alle Mitglieder, die keine Turnierluft schnupperten, hatte der Verein einen Dressurlehrgang organisiert. Dieser wurde von Rainer Jäckel (Westfälische Reit- und Fahrschule) geleitet. Trotz der hohen Temperaturen nahmen 16 Reiter teil.