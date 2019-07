Nachwuchs des SC Nordwalde auf Silber- und Bronzeplätzen

Einzig Arina Kröker hatte ihr Können bereits im April unter Beweis gestellt. Mit 47,70 Punkten erreichte sie in Greven den zweiten Platz. Juhra, Fleige und Muesmann erreichten mit jeweils deutlich über 40 Zählern die Ränge vier, fünf und sechs. Knapp darunter blieben Byrko, Hinkelammert und Flothmann auf den Plätzen neun bis elf. In einer parallel errechneten Mannschaftwertung erreichten die jüngsten Nordwalderinnen in zwei Mannschaften den Silber- und Bronzeplatz, sodass jede Turnerin mit einem kleinen Pokal die Heimreise antreten durfte.

Bei den Achtjährigen musste Dauer-Münsterland-Meisterin Evelin Stürmer trotz Bestwertung am Boden sowie zweitbester Barrennote erstmalig auf einen Treppchenplatz verzichten und wurde mit nur 0,05 Punkten Abstand zur Drittplatzierten und addierten 51,45 Zählern Vierte. Lenya Bürger (48,45) und Charlotte Göcke (47,70) erreichen mit ausgeglichenen Leistungen an allen vier Geräten Rang sechs und sieben. Elina Wißgott – neben Bürger zum ersten Mal in der Wettkampfklasse AK 8 am Start – haderte mit den vorgegebenen Schwierigkeiten am Schwebebalken. Mit 33,35 Zählern erreichte sie Platz 14.

In der AK9 hatte Elsa Rausmann ebenso mit dem Balken zu kämpfen. Trotz Bestwertung für Ihren gestreckten Salto vorwärts am Sprung blieb ihr in der Gesamtwertung der fünfte Platz. Leonie Peters, zum ersten Mal mit Flick-Flack-Salto in der Bodenkür und verdienter Bestwertung an diesem Gerät, kletterte bei der Siegerehrung überraschend auf das Silbertreppchen.

Sowohl in der Altersklasse Acht- als auch bei den Neunjährigen erzielten die Nachwuchsturnerinnen des SC Nordwalde die Silbermedaille und freuen sich nun auf die sommerferienbedingte Wettkampfpause. Im Herbst geht es weiter.