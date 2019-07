Nordwalde -

In Greven fand am Wochenende die Abschlussrunde Gerätturnen der Münsterlandliga in Greven statt. Die zweite Nordwalder Formation mit Elisa Henke, Dari Schnückler, Anjuli Jebanesan, Ruth Ludowicy, Kathi Höner und Antonia Clemens hatte sich zum Ziel gesetzt, mit einem vierten Platz den direkten Klassenerhalt in der höchsten Münsterlandliga zu sichern.