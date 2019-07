Das war mehr als eine bessere Laufeinheit. Für Preußen Borghorst setzte es zum Auftakt der Testspielserie zwar eine 1:5 (1:2)-Niederlage bei Borussia Emsdetten. Es konnte sich dennoch sehen lassen, was der heimische A-Ligist beim drei Spielklassen höher angesiedelten Westfalenligisten aufs Trapez brachte. So empfand es auch Michael Straube, gemeinsam mit Florian Gerke Trainer der Borghorster: „Es war für uns eine Herkulesaufgabe. Aber wir haben es gut gemacht.“

Das Westfalenligateam der Rot-Weißen geriet überraschend schnell in Rückstand. Hendrik Ohde brachte Keeper Nils Wiedenhöft mit einem Rückpass in Bedrängnis. Neu-Preuße Nils Uphoff roch den Braten, setzte nach und brachte Borussias Keeper derart in die Bredouille, dass der sich nur mit einem Pressschlag zu helfen wusste. Von Uphoff prallte die Kugel zur überraschenden 1:0-Führung der Borghorster ins Netz.

Der SCP behauptete den Vorsprung bis zur 37. Minute. Ausgerechnet als sich Neuzugang Mert Karatoprak verletzungsbedingt außerhalb des Platzes befand, traf Marcus Meinigmann zum 1:1, wenig später Kalle Hoffmann zum 2:1. In der Pause wechselten die Emsdettener siebenmal und kamen durch Treffer von Jan Kortevoß (46./51.) und Merlin Heinz (87.) zum 5:1-Sieg.