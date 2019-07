Müde Stemmerter können nichts reißen

Burgsteinfurt -

Mit vier Partien binnen drei Tagen absolvierte der SV Burgsteinfurt zwischen Donnerstag und Samstag einen wahren Testspielmarathon. So war der heimische Fußball-Bezirksligist zwischen den Turniertagen der Steinfurter Stadtmeisterschaft am Freitagabend noch beim SV Eintracht Nordhorn zu Gast. Dort unterlagen die Stemmerter mit 2:4 (1:3). „Man hat gemerkt, dass es an die Substanz geht“, wollte SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink die Niederlage nicht zu hoch hängen.