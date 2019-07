Irmi Nienhaus und Georg Valkyser gewinnen Tennismixedturnier Ü 100 vom TuS Altenberge 09.

Zum ersten Mal veranstaltete die Tennisabteilung des TuS Altenberge ein Mixedturnier, bei dem die Paarungen zusammen mindestens 100 Jahre alt sein mussten. Bei herrlichem Tenniswetter nahmen elf Paare an dem Turnier teil.

Gespielt wurde eine Vor- und eine Hauptrunde, in denen die Plätze eins bis elf ausgespielt wurden. Jedes Paar spielte vier bis fünf lange Sätze, sodass von morgens bis zum späten Nachmittag auf den Plätzen Betrieb war. Fast alle Spiele waren ausgeglichen und hart umkämpft.

Nach guter Verpflegung mit Kaffee und Kuchen und am Abend Pizza, waren sich alle einig, dass man das Event auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholen sollte.

Am Sonntag (28. Juli) findet um 10 Uhr ein Sektfrühstück mit anschließendem Juxturnier statt. Alle Mitglieder der Tennisabteilung sind eingeladen. Anmeldungen bis Donnerstag (25. Juli) per Mail bei Conny Weitkamp oder in der Liste im Clubheim. Die offene Mixedmeisterschaft findet am 24. August statt. Anmeldung ist bis zum 21. August möglich.