Zahl der Feldverweise hat sich beinahe verdoppelt

Vor einem Jahr begann der Bericht von Staffelleiter Gerhard Rühlow beim Staffeltag der Bezirksliga 12 mit der nahezu sensationellen Feststellung, dass Westfalia Kinderhaus vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenführer war. In der Saison 2018/2019 begann der Bericht am Mittwoch, traditionell beim Meister durchgeführt, dieses Mal in Altenrheine, ebenfalls mit einer ungewöhnlichen Anmerkung. Vor 15 Jahren wurde die Tordifferenz als Entscheidungskriterium bei Punktgleichheit eingeführt; erstmals kam diese Regelung nun in der Bezirksliga 12 zur Anwendung.

Der SC Altenrheine wurde Meister vor dem punktgleichen SV Burgsteinfurt, der eine Woche später sein erstes Spiel in der Qualifikationsrunde gegen FC Nordkirchen mit 10:11 nach Elfmeterschießen verlor.

Und noch etwas erlebte die Staffel 12 zum ersten Mal: Eine Mannschaft, die sportlich den Klassenerhalt geschafft hatte, wurde abgemeldet. Germania Horstmar verzichtete auf die Startberechtigung für das kommende Spieljahr, sodass die Mannschaft vor Saisonschluss als erster von vier Absteigern feststand. Mit Teuto Riesenbeck und Preußen Lengerich waren schon vorher zwei Absteiger ermittelt, Arminia Ibbenbüren war der vierte.

Zwar spielte eine Mannschaft mehr in der Staffel als voriges Jahr, aber dass sich die Zahl der Feldverweise fast verdoppelt hat, gibt zu denken. 26 waren es, im Vorjahr nur 15. Drei Vereine blieben ohne Rote Karte, und zwar Arminia Ibbenbüren, Preußen Lengerich und Teuto Riesenbeck. Ibbenbüren und Riesenbeck waren übrigens vor einem Jahr auch schon unter den Vereinen mit „weißer Weste“.

Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Gelb-Roten Karten; sie stieg um ungefähr 30 Prozent von 23 auf 30. Die Steigerung der Gelben Karten von 948 auf 1119 fiel mit 18 Prozent nicht so groß aus.

Zum zweiten Mal hintereinander wurde die Ibbenbürener SpVgg Gewinner des Oddset-Preises. Die Mannschaft kam in der Fairnesstabelle auf 61 Punkte. Es folgen Vorwärts Wettringen (68), Arminia Ibbenbüren und Germania Horstmar (je 72).

1020 Euro Ordnungsgeld sind zwar immer noch ein großer Betrag, aber er ist um fast 20 Prozent niedriger als in der Saison davor (1247). Und das, obwohl sich die Zahl der Innenraumverweise verdoppelt hat (von fünf auf zehn) und somit auch der Anteil, mit dem sie sich diese Verweise auf die Ordnungsgelder auswirken, nämlich 750 Euro. Wenn man vor diesem Hintergrund den Rest betrachtet (270), der zum Beispiel auf fehlende Passfotos, mangelhaften Ordnungsdienst oder keine Anwesenheit beim Staffeltag zurückgeht, kommt man pro Verein auf einen Durchschnittsbetrag von nicht mal 16 Euro. Vier Vereine gaben überhaupt keinen Anlass zur Festsetzung von Ordnungsgeld: Germania Horstmar, SV Burgsteinfurt, Vorwärts Wettringen und TuS Recke.

Auch in dieser Saison brauchte wie in den beiden Spieljahren zuvor das Bezirkssportgericht bzw. der Einzelrichter Ludger Rüschenschmidt kein einziges Mal wegen einer Angelegenheit aus der Staffel 12 zusammenzukommen.

Die Zahl der witterungsbedingt Spielausfälle betrug zehn. Drei davon brauchten hinsichtlich der Neuansetzung einen zweiten Anlauf, aber trotzdem konnte die Saison planmäßig am 26. Mai 2019 beendet werden.

Im Hinblick auf die am 11. August beginnende Saison 2019/20 informierte Rühlow, dass ab sofort Nachverlegungen bis maximal vier Tage später möglich sind. Voraussetzung ist, dass sich beide Vereine und der Staffelleiter einig sind. Tritt eine Mannschaft am letzten Spieltag nicht an, startet diese mit „minus drei Punkten“ in die Folgesaison.