Nach dem 8:1-Sieg in der vorigen Woche gegen Landesligist Schüttorf 09 stellt sich der TuS Altenberge heute bei einem Westfalenligisten als Testspielgegner vor. „Wir wollen unsere Defensive testen“, begründet Andre Rodine den Auftritt bei Borussia Emsdetten. Rodine hofft, dass die Elf von Trainer Roland Westers seinen TuS ordentlich fordern wird.

„Wir werden versuchen trotz der hohen Temperaturen ein gutes Tempo vorzulegen“, sieht Rodines Matchplan offensiven Fußball vor. Dennoch liegt das Hauptaugenmerk auf der Abwehr. Die Abstände in der Kette will er unter die Lupe nehmen und die Spieleröffnung verstärkt im Blick haben.

Ausfälle hat der TuS-Trainer nicht zu beklagen, außer Timo Gausling sind alle an Bord, sodass 19 Spieler plus drei Torleute am Platz sind.