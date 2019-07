In Halbzeit eins gaben die Stemmerter zu erkennen, war in ihnen steckt. In der 14. Minute landete ein Diagonalpass von Ricardo da Silva bei Jonas Greiwe. Der nahm die Kugel mit der Brust an und versenkte sie anschließend zur 1:0-Führung im Netz.

Fortan blieben die Gastgeber spielbestimmend. Sie verlagerten das Spielgeschehen in die Hälfte des letztjährigen Tabellenvierten der Bezirksliga Weser-Ems. Weitere Möglichkeiten ließen nicht lange auf sich warten. In der 27. Minute bewies Jonas Grütering Übersicht und legte ab auf Lucas Bahlmann, der zur 2:0-Halbzeitführung vollendete. Das Ergebnis ging in Ordnung, denn der SVB war bis zu diesem Zeitpunkt klar tonangebend.

Nach dem Seitenwechsel ließ die Spannung allerdings merklich nach. So beschränkten sich die Stemmerter darauf, die Führung zu verwalten. Klare Chancen blieben Mangelware. „Wir müssen daran arbeiten, die starken Phasen über einen längeren Zeitraum zu konservieren“, zeigte Klein-Reesink auf, woran es in den letzten Tagen der Vorbereitungsphase zu arbeiten gelte.

Gegen Ende des Spiels kam der ASV Altenlingen noch einmal auf und verkürzte in der 80. Minute durch Andrej Schultheis auf 1:2. Auf den SVB wartet nun am kommenden Samstag (3. August) das Kreispokalspiel bei Vorwärts Wettringen.