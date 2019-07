Germania Horstmar hat seinen Test beim ambitionierten B-Ligisten FC Galaxy mit 2:3 (1:1) verloren. Das war zum Teil sicherlich dem großen Umbruch geschuldet, den die Horstmarer erleiden mussten, aber auch der Spielstärke des Gegners. Galaxy spielte ein hohes Pressing und zwang die Elf von Trainer Bernd Borgmann, der krankheitsbedingt fehlte, früh zu Fehlern.

Den ersten indes begingen die Gastgeber, als Artur Wagenleitner und sein Torwart sich in der ersten Minute nicht einig waren und Wagenleitner nach 24 Sekunden das 1:0 für Horstmar erzielte. Danach ging es aber meist in Richtung Horstmarer Tor. Diogo Maia Rego glich nach sieben Minuten per Flachschuss aus, aber zu mehr Toren reichte es in Halbzeit eins nicht.

„Nach der Pause war es ein Spiel auf ein Tor“, sagte Galaxy-Coach Nelson Venancio, der nach einem langen Pass von Leandro Maia Rego, den sein Bruder Diogo quer auf Pascal Andrade legte, das 2:1 bejubeln durfte. Fünf Minuten später hatte Leandro Maia Rego erneut Gold im Stiefel, fand genau Matthias Schäfer, der das Laufduell gegen seinen Gegenspieler gewann und auf 3:1 erhöhte. Niklas Völker erzielte in der 84. Minute nach Zuspiel von Jannik Ruhoff noch einmal den Anschlusstreffer, zu mehr reichte es aber nicht.

„Wir hatten am Samstag Trainingslager, daher waren einige in der zweiten Hälfte platt. Außerdem haben wir uns durch die teils harte Gangart von Galaxy den Schneid abkaufen lassen. Dominik Kortehaneberg musste noch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Wade war komplett blau“, beklagte Borgmann übertriebene Härte.