Henrik Lindstrot: Von den Jüngeren der Zweitschnellste

Rund 600 Kilometer sind es von Burgsteinfurt bis nach Ulm, doch diese Reise hat sich gelohnt. Henrik Lind­strot hat bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren U 18/20 über 2000 Meter Hindernis der Altersklasse U 18 in 6:16,46 Minuten den sechsten Platz belegt. Ein beachtliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass der Burgsteinfurter, der für den TuS Germania Horstmar startet, erst 15 Jahre alt ist. Max Grabosch, der Sieger des Rennens, benötigte 6:03,75 min. Zweiter wurde Luk Jäger in 6:10,84, gefolgt von Lukas Schendel in 6:11,78 min.

„Und die sind alle drei schon ein Jahr älter als Henrik. Der wird erst in diesem Monat 16“, sagt seine Trainerin Fenja Gude, die ihn gemeinsam mit seinen Eltern nach Baden-Württemberg begleitet hat.

13 Läufer standen am späten Samstagabend um 21.30 Uhr an der Startlinie zum 2000-Meter-Hindernislauf. „Eigentlich sollte das Rennen um 20 Uhr stattfinden. Aber wegen eines Gewitters am Mittag musste die ganze Veranstaltung unterbrochen werden. Sämtliche Wettkämpfe haben sich um anderthalb Stunden nach hinten verschoben“, musste der 15-Jährige laut seiner Trainerin lange warten, bis es losging. Am Freitag war der kleine Tross aus Horstmar angereist, hat Atmosphäre geschnuppert und die Startunterlagen geholt. Robert Welp, Lindstrots Stützpunkttrainer aus Münster, war ebenfalls vor Ort und hat mitgefiebert. Gude: „Es war heiß, und die Luft im Stadion zirkulierte kaum“, waren die äußeren Bedingungen alles andere als ideal.

Dennoch lief Lindstrot ein beherztes Rennen. „Zu Anfang bin ich gut weggekommen, dann hat sich das Feld ein wenig auseinander gezogen, aber ich konnte mich an vierter, fünfter Position halten“, berichtet der 15-Jährige von seinem Auftritt. Ein von der Taktik geprägtes Rennen war es aber nicht. Max Gra­bosch, der spätere Sieger, hat vom Start weg Gas gegeben und hatte später eine halbe Runde Vorsprung vor Lind­strot und dem Rest des Feldes. „In der dritten Runde habe ich schwere Beine bekommen, aber ich habe mich noch einmal rangekämpft. In der letzten Runde wollte ich Kurt Lauer eigentlich noch überholen, aber das habe ich nicht mehr geschafft“, war der Vierte (6:15,76 min.) nicht mehr erreichbar, ebenso der Fünfte, Finn-Jona Loddoch (6:15,94). Grabosch, der zudem in 8:46,61 min. mit sieben Sekunden Vorsprung die 3000 Meter gewann, lief in einer anderen Liga und siegte auch über 2000 Hindernis mit sieben Sekunden Vorsprung.

„Ich bin echt zufrieden mit der Leistung und meiner Platzierung. Ich bin ja noch jüngerer Jahrgang, also von 2003, und in dieser Wertung habe ich den zweiten Platz geholt“, freute sich der 15-Jährige, der jetzt zwei Wochen „trainingsfrei“ hat. „Wir machen jetzt erst einmal Urlaub“, freut sich Lindstrot darauf, mit seinem Bruder und seinen Eltern nach Ägypten zu fliegen. Und wenn seine Leistungen und Zeiten stabil bleiben, dann kann er sich auch auf weitere Kader-Einladungen freuen.