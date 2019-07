Es war zum Glück nicht ganz so heiß wie an den beiden Tagen zuvor; zudem liegt die Reitanlage am Heidehof unter Bäumen, sodass die Reiter beim Turnier in Burgsteinfurt ordentliche Bedingungen vorfanden. Ganz besondere sogar in der Dressurhalle, wo erst kürzlich eine neue Tragschicht und frischer Sand aufgebracht worden waren. „Die Bodenverhältnisse auf dem Springplatz waren ebenfalls sehr gut. Wir haben viel positives Feedback von den Reitern bekommen“, sagte Carina Otten, die Geschäftsführerin des RV Burgsteinfurt. „Natürlich gab es aufgrund des Wetters auch einige Absagen, aber das waren wenige“, so Otten weiter.

Den Höhepunkt am Samstag, die Punktespringprüfung der Klasse L mit steigenden Anforderungen, gewann Rabea Frieling mit Rivanna 6 vom RFV Emsdetten mit 44 Punkten vor Lea Strohbücker-Jochmaring (RV Mesum) mit 38 und Matthias Linnenbaum (RV Neuenkirchen) mit 37.

Das M*-Springen am Sonntag, die höchste Prüfung in Burgsteinfurt, sicherte sich eine Niedersachsin. Sina Seeberg aus Salzbergen gewann mit Cayro in 62,45 Sekunden. Charlotte Rotmann wurde hier Vierte.

Kim Nowak vom RuF Ochtrup gewann mit Bella Donna die Springprüfung der Klasse E, und Thomas Verhufen und Bodyguard TV holten in einer Dressurprüfung der Klasse A* Platz vier. Sandra Baumscheiper aus Borghorst machte mit Brunetti sowohl im Springparcours als auch im Dressurviereck eine gute Figur. Sie entschied ein A-Stilspringen mit der Wertnote 8,2 für sich und wurde in der Dressurprüfung Klasse A Zweite. Greta Janning gewann mit ihrer Ponystute Desie Platz drei im Reiterwettbewerb.

Die Reiter des Gastgebers waren mit ihren Platzierungen ebenfalls zufrieden: in der Mannschafts-A-Dressur (Isabel Eidhoff, Simone Engel, Lena Marschalck) gab es Platz zwei; in der Dressurreiter-L holte Carina Otten Rang fünf (Wertnote 7,1); in der L-Dressur wurde Peter Marschalck Dritter (7,1); im Führzügelwettbewerb landete Jörne Wernink auf Platz zwei (7,8) und Carolyn Meyer wurde Vierte (7,0).