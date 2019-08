Nelson Venancio und seine Fußballer betreten am Sonntag Neuland. Nicht bildlich gesprochen, denn die Pokalbegegnung gegen die SG Elte wird im Burgsteinfurter Stadion ausgetragen. Im übertragenen Sinne allerdings schon, denn gegen Elte haben der Trainer des FC Galaxy und sein Team noch nie gespielt. Insofern ist das Pokalspiel eine Premiere.

„Ich kenne den Gegner überhaupt nicht, habe ihn auch noch nie spielen sehen, da die in der anderen Staffel beheimatet sind“, sagt Venancio, der die Partie damit als Generalprobe für den Saisonauftakt auserkoren hat. „Das ist kein Testspiel mehr. Jetzt können wir feststellen, wie weit wir sind und an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen“, so Venancio.

Dass der Gegner keine Laufkundschaft sein dürfte, bestätigt der jüngste 2:1-Sieg gegen den SV Burgsteinfurt II. Beide Tore für Elte, das von Björn Middelhoven trainiert wird, schoss Christian Schräder. Er brachte es in der Vorsaison auf 20 Treffer. Die brachten bei 45 Punkten den achten Platz für die SG.

Der FC Galaxy kann in der Partie am Sonntag bis auf zwei Leute alles aufbieten, was spielen kann. Abwehrchef Andre Kanke fehlt, darüber hinaus ist Jan Carvalho, Neuzugang von Germania Horstmar, angeschlagen. „Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen. Mal schauen, was wir rausholen können“, ist Nelson Venancio optimistisch.