Ausdauer: Abendlauf in Holthausen

Altenberge -

Beim 15. Volksbank-Baumberge-Abendlauf in Holthausen-Laer war auch die Laufabteilung des TuS Altenberge vertreten. Für sie gingen 16 Teilnehmern in den Fünf- und Zehn-Kilometer-Wettbewerben an den Start.