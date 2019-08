Handball: Kennedy-Trophy in Burgsteinfurt

Burgsteinfurt -

Eine schwache Leistung bot der Handball-Bezirksligist TB Burgsteinfurt am dritten Spieltag der Kennedy-Trophy. Gegen den BSV Roxel setzte es eine 20:30-Klatsche. Damit ist klar, dass der Pokal in diesem Jahr an eine andere Mannschaft geht. Eine Niederlage kassierte auch Arminia Ochtrups Reserve.