Am Samstag hatte der TC Metelen zu seinem ersten LK-Turnier eingeladen. Aus sieben Orten des Münsterlandes reisten die teilnehmenden Spieler an, um ihre Leistungsklassen zu verbessern.

Bei herrlichem Sonnenschein und auf der äußerst gepflegten Anlage in der Metelener Heide wurden die Partien auf allen vier Plätzen zügig durchgeführt. Marco Enning und Nico Berger, die beiden Lokalmatadore, verpassten es, sich in eine niedrigere LK vorzuspielen. Obwohl Enning beide Matches gewonnen hatte, fehlten ihm am Ende nur 15 von den erforderlichen 750 Punkten, um sein Ziel zu erreichen.

Da sich der TC Metelen in puncto Verpflegung und Service als optimaler Gastgeber erwies, erkundigten sich die Gäste nach einer Wiederholung des Wettbewerbs im nächsten Jahr. Diese Frage beantworteten die Veranstalter mit einem „Ja“.