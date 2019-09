Weiter Spitzenreiter oder Lachnummer?

burgsteinfurt -

„Auch wenn es sich blöd anhört, wenn ein Trainer so etwas sagt: Aber für uns ist es das schwierigste Spiel der Saison.“ Was man Christoph Klein-Reesink durchaus glauben mag. Wenn er am Sonntag vor der Partie in der Kabine seinen SV Burgsteinfurt darauf einschwört, auch gegen den 1. FC Gievenbeck II ein vernünftiges Spiel aufzuziehen, ist es nämlich gut möglich, dass seine Leute schon Wetten auf die Höhe des Sieges abschließen. Gievenbeck II ist mit null Punkten und 3:20 Toren Schlusslicht der Bezirksliga 12 und hat sich bis dato als die Schießbude der Liga herausgestellt.