Frank Averesch wirkte recht gelöst. Der Trainer des FSV Ochtrup strahlte übers ganze Gesicht. 3:1 (1:0) siegte seine Truppe bei Preußen Borghorst. Ohne dabei großartigen Glanz auszustrahlen, doch auch Kaltschnäuzigkeit ist eine Tugend im Fußball, die du eben manchmal auch brauchst.

„Wir haben taktisch gut gespielt“, umschrieb der FSV-Coach den Auftritt seiner Bande. Mit Geduld und Wucht wollte seine Mannschaft es nach vorne probieren. Geduld brauchte sie auch. Was an den Preußen lag. Die kämpften tadellos, standen recht organisiert hinten drin, einfach war das nicht für die Gäste. „Ich hab Ochtrup nicht zwei, drei Tore besser gesehen“, bemerkte ein geknickter Florian Gerke. Der Borghorster Übungsleiter haderte insbesondere mit Glücksgöttin Fortuna: „Uns fehlt momentan ein bisschen das Glück vor dem Tor.“

Stimmt. Was wohl gewesen wäre, wenn Sebastian Wehrmann, völlig blank postiert, die maßgenaue Hereingabe von Justin Theune nicht links am Kasten vorbei gesetzt hätte (15.)? Ansonsten nahm das erwartete Spiel seinen Lauf: Der FSV hatte die Kugel, Borghorst hielt dagegen. Weil die recht dominant auftretenden Gäste aber oft keine Lücke im Borghorster Dickicht fanden, musste vor Mohammed Syllas 1:0 ein langer Ball herhalten, Janik Hanekotte hatte ihn hervorragend in Szene gesetzt (31.). Die erste gefährlichere Torannäherung saß direkt.

In der Pause reagierte Borghorst, mit Jonas Baumann und Nils Uphoff war die Offensive kurzzeitig belebt. Doch in einem chancenarmen Kick trafen abermals die Gäste. Pawel Ozog bereitete Simon Lovermann den Weg, der Rest war vfür ihn Formsache – 0:2 (66.). Zehn Minuten drauf ebbte der Widerstand der tapferen Hausherren endgültig ab. Sylla machte mit dem 3:0 alles klar. Tobias Maders Treffer per Strafstoß kam zu spät (87.).

Preußen Borghorst: Over – Krumme, Brake, Schulze Brock, Weiermann (61. Rausch) – Theune (73. Mallaamine), Wehrmann, Karatoprak (46. Uphoff), Eilers, Mader – Olden (46. Baumann) .

FSV Ochtrup: Aversch – Theile, Engbring (46. Küper), Haumering, Kutzmann – Hanekotte, Lovermann – Niehues, Lovermann, Sylla (81. Ahlers), Ozog (75. Holtmann) – Höseler (64. Strübig).

Tore: 0:1 Sylla (31.), 0:2 Lovermann (66.), 0:3 Sylla (76.), 1:3 Mader (87./FE)