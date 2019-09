Im Kampf um den B-Liga-Titel hat der FC Galaxy einen Tiefschlag einstecken müssen. Bei den SF Gellendorf II kassierten die Steinfurter eine 1:5-Pleite. „Die Niederlage geht in Ordnung, fällt aber für meine Begriffe zu deutlich aus“, resümierte Trainer Nelson Venancio. Die erste knappe halbe Stunde verlief in etwa so, wie es sich Venancio vorgestellt hatte. „Doch dann kam die Viertelstunde des Grauens. Wir lassen uns mustergültig auskontern und liegen zur Pause mit 0:4 hinten“, ärgerte sich der Übungsleiter. Aufgeben wollten sich die Gäste aber noch nicht. Die Viererkette wurde aufgelöst, um mehr Personal für die Offensive zur Verfügung zu haben. Doch schon vier Minuten nach dem Wiederbeginn erhöhten die Gellendorfer auf 5:0. Pascal Andrade gelang wenigstens noch der Ehrentreffer.