Auch das erste Heimspiel der Bezirksliga-Handballer des TB Burgsteinfurt ging 18:32 verloren. Als es nach der ersten Halbzeit bereits 9:19 stand, musste man mit einer ähnlichen Klatsche wie zuletzt bei Sparta Münster rechnen. Doch das Team um Trainer Jochen Gauls steigerte sich und verhinderte damit ein Debakel.

Zu Beginn der Partie führten die TBB-Männer durch Treffer von Patrick Lange und Finn-Luca Röll mit 2:1. Doch Everswinkel drehte die Partie innerhalb von fünf Spielminuten und führte 8:5 (9.). Als die Gäste in Unterzahl spielen mussten, offenbarte der Turnerbund eklatante Schwächen nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Abwehr. Der DJK gelangen drei Tore hintereinander zum 12:6-Zwischenstand, obwohl sie einen Mann weniger waren. 7:19 stand es kurz vor dem Gang in die Kabine. Amin Amine und Niclas Vinhage trafen noch zum 9:19-Pausenstand.

„In der Kabine ist es erst einmal etwas lauter geworden. Meine Mannschaft war überhaupt nicht wach und agierte völlig lethargisch“, gab Gauls zu. Die Ansprache schien gefruchtet zu haben, denn die junge Truppe raufte sich noch einmal zusammen, spielte jetzt viel körperbetonter und konzentrierter. Die Partie war zwar längst entschieden, doch Burgsteinfurt hielt jetzt mit.

So endete die Auseinandersetzung etwas versöhnlicher für Gauls: „Die Jungs waren natürlich ganz schön nervös. Schließlich war es das erste Heimspiel vor etwas größerer Kulisse.“

Tore: Amine (6/3), Körner (3), Röll (2), Averbeck, Brumley, Geißler, Höck, Huser, Lange und Vinhage (je 1)