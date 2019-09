Mit dem Ende der Freibadsaison im September ist auch die 24. Spielzeit der Wasserfußball-Freunde nach insgesamt 30. Spieltagen erfolgreich über die Bühne gegangen. Ursprünglich als sportliche Alternative in Sommermonaten im Rahmen des Jugendtrainings bei Schwarz-Gelb Burgsteinfurt erfunden, wird dieser in Deutschland doch einzigartige Sport seit Anfang der 90er Jahre zwischen Mai und September im Burgsteinfurter Freibad regelmäßig gespielt.

Jeweils am Freitagabend und am Sonntagmorgen rollte der Ball auf der Oberfläche des Nichtschwimmerbeckens im renovierten Freibad mit Mitspielern zwischen 15 und 58 Jahren.

Insgesamt haben in dieser Saison 16 Spieler teilgenommen, darunter auch der Bademeister des Freibades, Rene Schulze Leugering, der Trainer der ersten Mannschaft des SV Burgsteinfurt, Christoph Klein Reesink, sowie dessen Spieler Lukas Bahlmann, die sich regelmäßig während der Sommerpause auf diesem für sie ungewohnten Terrain bewegten.

Wegen Verletzung sind mit Frank Henke, Dietmar Liebold und Richard Heckmann drei langjährige Stützen dieses Sports für einen Großteil der Saison ausgefallen. Ab Mai 2020 wollen sie aber wieder mit dabei sein. Timo Wernink spielte seine erste Saison.

Abräumer der Saison war Hendrik Roters, der in allen drei Wertungen (Punkte, Tore, „man of the match“) den Titel holte. Damit verwies er Bastian Heckmann auf den zweiten Platz. Dritter wurde Martin Teigeler ein Vertreter der „Ü-50 Fraktion“. Diese nur in Steinfurt betriebene und außerordentlich rücken­schonende Sportart hat doch weiterhin ihre eigenen Gesetze und Tücken. Es kommt eben nicht nur auf Taktik, Technik und gutes Stellungsspiel an.

Die Preisverleihung fand diesmal im Biercafe statt, wo Gerhard Wernink auch im Namen des Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke Steinfurt Wolfgang Scheiper die Wanderpokale überreichte.

Er betonte, die Wasserfußballer dankten besonders dem Schwimmmeister-Team für die Unterstützung., ebenso dem „Förderverein zum Erhalt der Steinfurter Bäder“, der mit Tatkraft in der jüngeren Vergangenheit und auch künftig dafür sorge, dass ab Mai 2020 wieder der Ball im Bagno Mare schwimmen wird.

Nachdem die Wasserfußballer jahrelang als Unterabteilung des DLRG Burgsteinfurt ihrem Sport nachgegangen seien, sei zukünftig geplant, als Unterabteilung unter dem Vereinslabel des Fußballvereins SV Burgsteinfurt zwei Mal wöchentlich jeweils Freitag und Sonntag zu trainieren. In Planung sei außerdem ein Wasserfußballturnier für interessierte Teams und Spieler, informierte Gerhard Wernink.