Leichtathletik hautnah gibt es am Samstag im VR-Stadion in Steinfurt zu sehen und zu erleben.

Der TB Burgsteinfurt richtet dort zum 18. Mal sein Leichtathletik-Sportfest aus. Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahre messen sich im Sprint, Weitsprung, Hochsprung Ballwurf, Kugelstoßen und im 800-Meter-Lauf.

Für die jüngeren Jahrgänge wird wie im vergangenen Jahr spielerische Leichtathletik mit Hürdensprints, Standweitsprung, Heulerwurf und 400-Meter-Hürdenlauf angeboten.

Zum ersten Mal sind in diesem Jahr die älteren Jahrgänge (16 und 17 Jahre) bei dem Sportfest dabei.

Die Ausgabe der Startnummern beginnt um 12 Uhr, im Anschluss – etwa gegen 13 Uhr erfolgt der Wettkampfbeginn.

Insgesamt sind über 100 Kinder aus zehn Vereinen bereits vorangemeldet. Elektronische Zeitmessung mit Startpistole und Windmessung sind installiert. „Und die Sprinter werden durch den Stadionsprecher vorgestellt“, steht ein wichtiger Programmpunkt ebenfalls fest.

Rund 50 Helfer sind an den Wettkampfstätten eingeteilt, um über 400 zu erwartende Ergebnisse zu dokumentieren. Eine Cafeteria und ein Grillstand sorgen für das leibliche Wohl.

Der Eintritt zu dem Sportfest ist frei. „Wer sich also nicht nur die Leichtathletik im Fernsehen bei der Weltmeisterschaft in Doha angucken möchte, ist eingeladen, vorbeizuschauen, und Leichtathletik vor Ort zu erleben“, schreibt der Verein in seiner Ankündigung.