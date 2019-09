Zwei klare Niederlagen mit insgesamt 74 Gegentreffern hat die Mannschaft von Jochen Gauls schon hinnehmen müssen. Am Sonntag wird wohl die dritte Niederlage folgen: Die TB-Herren gastieren in der Bezirksliga bei Absteiger Schwarz-Weiß Havixbeck. „Die sind nicht unsere Kragenweite“, räumt der Coach vor der Begegnung ein.

„Der Teamgeist in unserer Mannschaft ist super. Wir haben in der Vorbereitung lange über unsere Situation gesprochen und wissen, dass wir in der Saison einen schweren Stand haben werden“, beschreibt Gauls die Lage des TB Burgsteinfurt.

Der Trainer sagt, sein Team habe in der zweiten Halbzeit gegen Everswinkel schon viele gute Ansätze gezeigt. „Darauf müssen wir aufbauen und uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln“.

Die Devise vor der Partie in den Baumbergen ist deshalb klar. „Wir wollen uns gut verkaufen und um jeden Ball kämpfen.“

Gauls ist zuversichtlich, dass es Gegner geben werde, mit denen der TVB auf Augenhöhe mithalten kann. „Auf diese Chance werden wir warten und dann unseren Einsatz bis dahin in Punkte ummünzen.“ Am kommenden Wochenende kommt die SG Sendenhorst, dann fährt der TB nach Eintracht Hiltrup. Beide Teams sind bislang ebenfalls noch ohne Sieg.