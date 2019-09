Jörg Criens ist überrascht: Der Sieg gegen Coesfeld und der klare Erfolg in Burgsteinfurt – das sind schon zwei Ausrufezeichen“. Der Coach des TV Borghorst fährt am Samstag mit seinem Team nach Everswinkel. „Der Aufsteiger ist klarer Favorit“, sagt Criens vor der Partie. Er sei „gut zufrieden“, wenn seine Spieler als „kämpfende Verlierer“ vom Parkett gingen. Ohne die richtige Einstellung sei jede Mannschaft in Everswinkel ohne wirkliche Chance.

Für sein Spielkonzept kann Criens aus den Vollen schöpfen – alle Akteure sind an Bord. Es gehe darum, sich spielstark zu zeigen und schnell auf Situationen einzustellen, um von vorneherein einen Zugriff auf die Begegnung zu bekommen.

„Wenn die Einstellung stimmt, können wir in Everswinkel nur gewinnen“, betont Criens und unterstreicht die Doppeldeutigkeit. Everswinkel gehört neben Sparta Münster, Havixbeck und Warendorf noch zu den verlustpunktfreien Mannschaften. 61 Tore hat der Aufsteiger bereits erzielt. Da wird die Borghorster Abwehr Schwerstarbeit leisten müssen. Lediglich Spitzenreiter Sparta Münster hat mehr Tore geworfen.